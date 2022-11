Interdições de rodovias federais seguem em apenas dois Estados, diz PRF

Apenas duas rodovias federais permanecem com interdições neste domingo (6), segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF): a circulação de veículos está parcialmente interrompida na cidade de Santarém, no Pará, e em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso.

Até o momento, conforme a corporação, 1.020 manifestações foram desfeitas pelos agentes em patrulhamentos do órgão. Elas começaram como protesto à eleição para o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, no último domingo (30).

Depois do anúncio, grupos de caminhoneiros iniciaram bloqueios em diversos pontos de rodovias federais em todo o país, interrompendo o fluxo de pessoas e mercadorias.

Voos chegaram a ser cancelados no Aeroporto de Guarulhos porque passageiros não conseguiram chegar ao embarque.

Um dia depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a liberação total das rodovias que registraram paralisações.

A PRF havia informado, na sexta-feira (4), que todas as rodovias federais estavam livres de bloqueios após 966 manifestações terem sido desfeitas.

Em alguns casos, torcidas organizadas ajudaram a encerrar os protestos, como na Marginal Tietê, em São Paulo, e na BR-381, em Minas Gerais.