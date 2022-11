Torcida organizada do Atlético-MG encerra bloqueio de apoiadores do Bolsonaro em trechos da BR-381

A torcida organizada do Atlético Mineiro, a Galoucura, divulgou diversos vídeos nas redes sociais em que aparece encerrando os diversos bloqueios das rodoviais impostos por apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro.

A torcida saiu de Belo Horizonte com destino a cidade de São Paulo, onde o Galo enfrentará, na noite desta terça-feira (01), o Tricolor Paulista, pela Série A.

Como um ponto de interdição é a BR-381, a torcida acabou entrando em conflito com os manifestantes e fez a retirada dos pneus que bloqueavam a via.

Assista aos vídeos dos torcedores:

Balanço dos bloqueios

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até o fim da manhã desta terça, havia 267 pontos de interdição ativos. O número é maior que o do boletim divulgado pela PRF às 9h, quando eram 227. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, 306 pontos de bloqueio já foram desfeitos.

As interdições seguem pelo segundo dia nesta terça. Na segunda (31), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a PRF e as polícias militares estaduais tomem medidas imediatas para liberar as vias.