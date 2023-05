Instituto Chico Mendes alerta que onça branca fotografada no Rio de Janeiro pode ser um gato

Uma suposta onça branca foi registrada por moradores de Petrópolis, no Rio de Janeiro. No entanto, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) alertou que o animal pode ser um gato. As informações são do portal O Globo.

A denúncia foi enviada com foto ao ICMBio depois do animal aparecer na região do Calembre, no bairro Nogueira. Na foto, o bicho parece com uma onça-parda com leucismo — mutação genética responsável por deixar a pelagem branca.

A área está sendo monitorada pelo Instituto, em busca da suposta onça.

Duas aparições

Na região, houve duas aparições de uma onça branca, registras em 2013 e 2018. Porém, o chefe das unidades do ICMBio de Petrópolis, Victor Valente, detalhou que ocorrências foram em áreas mais rurais.

"Essa última imagem que os moradores nos mandou é distante. Pode ser até um gato. Estamos monitorando e fazendo uma educação ambiental. Esse tipo de onça não ataca humanos, mas animais domésticos podem ser vítimas", afirmou Victor.