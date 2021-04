Insituto Butantan começa a produção da nova vacina contra a Covid-19, a ButanVac

O Instituto Butantan deu início, nesta quarta-feira (28), a produção da vacina contra a Covid-19, ButanVac, após recebimento de lote com 520 mil ovos onde serão implantados a solução com o vírus.

Com a expectativa de receber mais lotes nos próximos dias, diz o Instituto, é esperado a fabricação de cerca de 1 milhão de doses do imunizante a partir de cada um deles e ter o mínimo de 18 milhões de doses prontas até 15 de junho.

O pedido de autorização para início dos testes da ButanVac em humanos já foi enviado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e está em processo de fornecimento de documentos adicionais.

O governador de São Paulo, João Dória, cobrou agilidade da Anvisa para que aprecie o pedido para início dos testes clínicos. Na terça-feira (27), o órgão regulador disse que os dados informados pelo Butantan no pedido de testes estão incompletos e não atendem aos requisitos técnicos.

A Anvisa suspendeu o prazo para análise do pedido de testes até que o Butantan apresente os documentos solicitados.

Segundo o Butantan, as doses já em produção serão armazenadas e fornecidas à população somente após a autorização da Anvisa, prevista para acontecer no segundo semestre deste ano.

A nova vacina tem uma tecnologia já empregada amplamente pelo Instituto, a qual utiliza o vírus inativado de uma gripe aviária como vetor para transportar para o corpo do paciente a proteína S (de spike, espícula) integral do SARS-CoV-2, causador da Covid-19.

CoronaVac

O Butantan já fornece a CoronaVac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac. O Instituto conduziu a testagem do imunizante no Brasil e é o responsável pelo envase do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), importado da China. O desenvolvimento da Butanvac em nada altera o cronograma de vacinação da CoronaVac.