Influenciadora Janaina Prazeres sofre tentativa de feminicídio: 'Pensei que ia morrer'

A influenciadora Janaina Santos dos Prazeres, 35 anos, denunciou, na noite desta quarta-feira (29), a tentativa de feminicídio que sofreu no último dia 14, quando estava em Paris com o namorado, Kalel dos Santos Dias. Segundo o relato de Janaina, as agressões ocorreram quando os dois estavam em um quarto de hotel. Kalel a agrediu com socos no rosto e tentou enforcá-la.

Em meio às agressões, Janaina conseguiu fugir e foi levada para um hospital, onde foi socorrida e descobriu que tinha sofrido fraturas na órbita ocular, no nariz e no maxilar. Segundo informações do Extra, a influenciadora procurou a polícia parisiense para prestar uma queixa contra o namorado, que foi preso. O caso segue em investigação na França.

Legenda: Ao denunciar, Janaina compartilhou imagens das agressões e do atendimento no hospital Foto: Reprodução/Instagram

Após os primeiros atendimentos médicos e já de volta ao Brasil, Janaina precisou passar por uma cirurgia em um hospital na capital paulista, onde se recupera. Nas redes sociais, ela compartilhou um relato ocorrido e alertou sobre a importância de combater e falar sobre a violência contra as mulheres.

“Recentemente, passei por uma situação terrível, sendo vítima de uma tentativa de feminicídio. Foi um momento de dor e medo, mas também de coragem e superação”, contou Janaina no Instagram. A influenciadora também agradeceu o apoio de amigos, familiares e seguidores.

“Este é um momento de reflexão e recuperação para mim. A violência de gênero é uma realidade que não podemos ignorar, e é importante que continuemos a discuti-la abertamente. Juntos somos mais fortes”, concluiu.

Violência doméstica: como se proteger?

No Ceará, é possível fazer a solicitação de uma medida protetiva contra o agressor de forma online. A Polícia Civil explica que, para solicitar, a vítima precisa ter uma conta no gov.br e seguir os passos:

Acessar o site mulher.policiacivil.ce.gov.br, com CPF e a senha da conta do gov.br;

Preencher um formulário eletrônico com informações sobre a violência.

“Após a conclusão do preenchimento, a Polícia Civil recebe e já encaminha ao Poder Judiciário, para que este decida sobre o pedido das medidas”, informa a instituição.

Onde buscar ajuda

Caso sofra ou presencie violência doméstica, qualquer pessoa pode denunciar por meio de diversos canais, desde os gerais aos especializados. Caso não haja Delegacia de Defesa da Mulher no município, qualquer distrito policial deve acolher a vítima para a denúncia.

GERAIS

190 – Polícia Militar

Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher

GRANDE FORTALEZA

Casa da Mulher Brasileira – Rua Tabuleiro do Norte, S/N. Bairro Couto Fernandes, Fortaleza, Ceará. Telefone: (85) 3108-2999

Delegacia de Defesa da Mulher (Fortaleza)

(85) 3108-2950/ ddmfortaleza@policiacivil.ce.gov.br

Rua Teles de Sousa, s/n – Couto Fernandes, Fortaleza

(85) 3384-5820/ ddmpacatuba@policiacivil.ce.gov.br

Av. Marginal Nordeste, sn – Conj. Jereissati 3, Pacatuba

(85) 3101-7926/ ddmcaucaia@policiacivil.ce.gov.br

Rua Porcina Leite, 113 – Parque Soledade, Caucaia

(85) 3371-7835/ ddmmaracanau@policiacivil.ce.gov.br

Av. Padre José Holanda do Vale, 1961 – Cagado, Maracanaú

INTERIOR DO CEARÁ

Casas da Mulher

Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte – Av. Padre Cícero, 4501. Bairro São José. Telefone: (85) 98976-7750

Casa da Mulher Cearense de Quixadá – R. Luiz Barbosa da Silva, s/n. Bairro Planalto Renascer.

Casa da Mulher Cearense de Sobral – Av. Monsenhor Aloísio Pinto, s/n. Bairro Cidade Gerardo Cristino.

Casa da Mulher em Ibiapina Rua Sargento João Gomes Neto, S/N, Ibiapina.

Casa da Mulher em Novo Oriente Avenida Francisco Rufino, 140, Centro. Novo Oriente.

Casa da Mulher em Nova Russas

Rua Leonardo Araújo, S/N, Patronato, Nova Russas.

Casa da Mulher em São Benedito

Avenida Tabajara, 425, São Benedito

Delegacias

Delegacia de Defesa da Mulher (Crato)

(88) 3102-1250/ ddmcrato@policiacivil.ce.gov.br

Rua Cel. Segundo, 216 – Centro, Crato

(88) 3581-9454/ ddmiguatu@policiacivil.ce.gov.br

Av. Monsenhor Coelho – São Sebastião, Iguatu

(88) 3101-7922/ ddmico@policiacivil.ce.gov.br

Rua Padre José Alves de , 963 – Novo Centro, Icó

(88) 3677-4282/ ddmsobral@policiacivil.ce.gov.br

Av. Lúcia Sabóia, 358 – Centro, Sobral

(88) 3101-7918/ ddmquixada@policiacivil.ce.gov.br

Rua Vicente Albano de Sousa, 2072 – Jardim Monólitos, Quixadá

Salas Lilás