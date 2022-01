Idoso de 83 anos é esquecido por companhia aérea em aeroporto de São Paulo

Um idoso foi esquecido no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, durante o embarque para Vitória na terça-feira (4). Segundo informações do G1, o ancião pegaria o voo das 6h30. A família contratou um serviço de acompanhamento especial, mas funcionários da companhia aérea esqueceram Nilton Alves, de 83 anos, e o filho com autismo no saguão do embarque.

O idoso e o filho dele só deixaram o Aeroporto após o meio-dia, em voo de outra empresa. Segundo o portal de notícias, a família do idoso avalia entrar com processo contra empresa responsável pelo voo.

A Gol informou, por meio de nota, que os clientes realizaram check-in prioritário, mas houve um desencontro de informação no processo de embarque.

A empresa aérea disse lamentar o ocorrido e está apurando as motivações para que situações como essa não voltem a acontecer.