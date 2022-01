Prefeitura do Rio cancela o carnaval de rua de 2022 devido à pandemia de Covid-19

Em 2022, a cidade do Rio de Janeiro ficará pelo segundo ano seguido sem seus tradicionais blocos do carnaval de rua. Foi o que decidiu a prefeitura municipal nesta terça-feira (4), devido à pandemia de Covid-19. As informações são do G1.

A viabilização dos blocos de rua dependeria de uma organização com bastante antecedência, segundo explicou o prefeito Eduardo Paes, que voltou a citar uma cobrança do patrocinador para uma definição.

"Diante desse cenário todo, eu chamei hoje as ligas dos blocos (...) e informei a eles da inviabilidade do carnaval de rua", explicou o prefeito. Nesta terça-feira (4), ele se reuniu com a presidente da Sebastiana, Rita Fernandes, e outras ligas de blocos, para informar do cancelamento.

Rita Fernandes disse em entrevista à GloboNews que a decisão foi bem aceita pelos blocos, apesar da "tristeza" de todos, e que muitos pensarão em alternativas para apresentações em ambientes mais controlados.

Proposta

Paes disse ter proposto que o patrocinador organizasse eventos gratuitos com os principais blocos, ao longo de fevereiro, em três lugares da cidade onde pudesse haver controle. Ainda segundo Paes, a proposta não foi bem aceita pela relação que os blocos têm com seus bairros e regiões. "Eles ficaram de fazer uma contraproposta", explicou.

O presidente da Liga Amigos do Zé Pereira, Rodrigo Rezende, também confirmou que os blocos pensarão em alternativas para marcar o carnaval sem desfiles. Ele disse que já esperava pela proibição.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil