Homem que acompanhava coronel da PMDF em motel pega arma e atira até descarregar

Um homem de 21 anos foi detido por executar disparos aleatórios com arma de fogo até descarregá-la, em um motel, em Taguatinga Norte, no Distrito Federal. Não houve feridos. O jovem, que estava acompanhado de um coronel da Polícia Militar (PM), utilizou a pistola do próprio oficial. As informações são do Metrópoles.

O caso ocorreu neste sábado (9). Conforme apuração do portal, o militar foi identificado como Edilson Martins da Silva.

Segundo relatos de funcionários, o rapaz que o acompanhava acionou a munição dentro do motel. A Polícia foi chamada. O suspeito entregou a pistola calibre .40 travada e sem munição.

Ao Metrópoles, a PMDF informou que “será aberto processo apuratório para esclarecimento das circunstâncias do fato e que a corporação não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta de quaisquer de seus integrantes”.

Quem eram os envolvidos?



O jovem foi identificado como Wendell Galdino da Silva, de 21 anos. Já o militar Edilson Martins da Silva, de 47 anos, é diretor de Apoio Logístico e Finanças, do Departamento de Logística e Finanças, do Comando-Geral da PM do Distrito Federal.

Por que o jovem atirou?



Conforme policiais que atenderam à ocorrência, o jovem disse que tentou sair do motel após discutir com o coronel, mas teria sido impedido. Ambos, que teriam comprado cocaína para consumir no local, estariam sob efeito do entorpecente.

Depois da briga, então, Wendell teria trancado o coronel na suíte para sair com o carro e a arma do oficial. Nesta tentativa, ele teria colido contra uma parede e em carros de outros clientes.

Até a atualização desta matéria, o coronel não havia dado sua a versão.