Homem morre em acidente ao descer do carro para trocar pneu na Marginal Pinheiros, em SP

Um motorista morreu atropelado, na manhã desta quinta-feira (15), após descer do próprio carro para trocar o pneu na Marginal Pinheiros, em São Paulo. As informações são do g1.

O acidente aconteceu no sentido Interlagos, na altura da Ponte da Cidade Universitária. A vítima foi atingida por outro veículo quando estava na traseira do carro retirando o macaco. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Devido ao acidente, todas as faixas ficaram interditadas completamente no começo da manhã, registrando 4 quilômetros de congestionamento por volta das 7h.

Equipes da Polícia Militar e CET foram acionadas para orientar os motoristas. As faixas foram liberadas por volta das 8h15.