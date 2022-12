Funcionária idosa de supermercado se urina após não ser autorizada a ir ao banheiro

Uma comerciária de 69 anos urinou no caixa em que trabalha após ser impedida de ir ao banheiro, em um supermercado no Rio de Janeiro. O caso ocorreu em 3 de dezembro e foi divulgado pelo Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro (SECRJ) nesta quarta-feira (14).

Segundo a operadora de caixa, ela iniciou a jornada de trabalho às 7h e, às 9h, pediu para ir ao banheiro acendendo a luz do caixa. O fiscal da equipe teria respondido para ela aguardar.

Às 10h, a funcionária pediu para ir ao banheiro novamente e passou acender a luz de pedido de 15 em 15 minutos. No entanto, o fiscal repetia o pedido para ela aguardar. Sem aguentar esperar, a funcionária urinou no local, em frente aos colegas de trabalho e clientes.

A idosa descreveu a situação como humilhante e constrangedora, segundo o SECRJ. A funcionária relatou o caso no setor de Recursos Humanos e na Ouvidoria da empresa.

Sem respostas da empresa, ela decidiu encaminhar o vídeo que registrou no dia do ocorrido para o sindicato e denunciar a situação. "O que aconteceu? O xixi saiu todinho. [...] É falta de consideração com o funcionário", disse, mostrando a roupa molhada e a poça de xixi no local.

O diretor jurídico do sindicato, Paulo Henrique, disse que a comerciária já esta sendo atendida e tomando todas as iniciativas sobre a situação.

Em nota enviada ao uol, a rede de supermercados afirmou que está apurando o ocorrido e que as lojas trabalham com uma equipe de escala, onde fiscais revezam com os colaboradores que desejem realizar pausas durante o expediente.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil