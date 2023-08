Homem é flagrado furtando televisão de igreja no interior de São Paulo

Um homem foi flagrado furtando uma televisão de igreja, na última segunda-feira (7), em Apiaí, no interior de São Paulo. Conforme o Uol, câmeras registraram o momento em ele aparece dormindo no terraço de uma lanchonete horas depois. Ele não foi identificado, pois usava um moletom com capuz.

Nos vídeos, é possível ver o momento em que ele pula a grade da Igreja Bom Jesus de Araçaíba, e retorna com um pacote do tamanho de um aparelho de TV.

Após sair com o eletrodoméstico, outra câmera flagra ele caminhando até uma lanchonete vizinha, entrando no terraço e dormindo no local, ao lado do embrulho. Horas depois, acorda, pega a televisão e sai caminhando.

Boletim de ocorrência pelo furto

A paróquia registrou um boletim de ocorrência pelo furto do eletrodoméstico, que só foi percebido no dia seguinte. As funcionárias da limpeza alertaram sobre a ausência da TV na sala de reuniões das turmas de catequese.

"Ele furtou uma TV Sony de 32 polegadas", disse a professora Ana Paula Sassaki, coordenadora do ministério de música da igreja, ao Uol.

As imagens internas registraram o momento em que o homem defecou na cozinha, sobre os aventais das cozinheiras.