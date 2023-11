Homem é atingido por aparelho em academia de Minas Gerais

José Osvaldo foi atingido, na tarde da última segunda-feira (7), por um aparelho de musculação enquanto treinava em uma academia da cidade de Itambacuri, localizada a 420 km de Belho Horizonte, em Minas Gerais.

As câmeras de segurança do local registraram o momento em que a polia (aparelho utilizado para treino de braços) caiu sobre suas costas, atingindo a sua cabeça.

Imediatamente após o acidente, o rapaz é socorrido por outros alunos, que levantaram o aparelho. Após o susto, o aluno levantou e foi embora.

Segundo Bruno Nogueira, proprietário do local, no momento do acidente, o aluno recebeu os primeiros socorros e não foi detectada nenhuma fratura, somente, “alguns arranhões”. Nesse primeiro momento, o aluno teria se negado em ir para o hospital, mas teria procurado um médico por conta própria mais tarde.

Em entrevista concedida ao UOL, Bruno conta o que pode ter causado o acidente. “O aparelho estava todo OK, mas, pelo movimento, o peso estava vindo muito para a ponta do aparelho, então o aparelho acabou virando um pêndulo. Esses aparelhos são muito pesados, pela angulação do movimento o aparelho acabou virando. Ele teve alguns arranhões, mas nada de grave".

Na manhã desta quinta-feira (9), José Osvaldo enviou um vídeo, ao lado de Bruno, para o UOL. Na gravação o aluno afirmou que foi ao médico e que não teve ferimentos graves.

“Fui ao médico e só estou hoje quieto porque a recomendação médica foi de que eu ficasse quieto até a segunda-feira, mas está tudo ótimo, estou me sentindo super bem. Foi realmente um acidente”, contou o rapaz.