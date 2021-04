Henry Borel teve crise de choro na escola três dias antes de babá alertar mãe de agressões

Mais uma troca de mensagens foi recuperada pela Polícia Civil no celular da mãe de Henry Borel, a professora Monique Medeiros. Na conversa, do dia 9 de fevereiro, ela conta à psicóloga que fazia o acompanhamento terapêutico do menino que teve de ir buscá-lo no colégio, onde estava matriculado há uma semana, porque ele "chorou tanto". As informações foram divulgadas pela ÉPOCA nesta terça-feira (13).

Monique segue relatando à terapeuta que para fazer o garoto se acalmar, combinou com Henry que ele só iria para a casa dos avós maternos, em Bangu, no Rio de Janeiro, quando “fosse para a escola”, “obedecesse” e “parasse de chorar”. Em resposta à professora, a psicóloga escreve: "muito bom esse seu posicionamento".

Na troca de mensagens, Monique enviou à profissional seis fotos de desenhos feitos por Henry na pré-escola. Em uma das imagens, em que a atividade era traçar a família, o menino representa ele e a mãe.

Legenda: Menino representa ele e a mãe na atividade Foto: Reprodução

Em outro desenho, Henry rabiscou o que seriam suas casas, tendo a professora indicado ao lado das figuras: “casinha do Henry e da mamãe” e “casinha de Bangu”.

Legenda: O desenho fazia parte de uma exercício da instituição educacional Foto: reprodução

Três dias após a troca de mensagens com a psicóloga, no dia 12 de fevereiro, Monique foi alertada pela babá, Thayna de Oliveira, sobre as agressões sofridas pelo filho. Nas mensagens, a funcionária narrou que Jairinho havia se trancado no quarto com Henry e logo depois o menino relatou “chutes” e “bandas” dados pelo padrasto.

No dia seguinte, 13 de fevereiro, Monique procurou uma unidade hospitalar e relatou aos profissionais da saúde que o menino estava com dores, pois tinha “caído da cama” — o mesmo argumento usado por ela ao dar entrada com o menino já morto no dia 8 de março.

Depoimento da psicóloga

Em declaração prestada na 16ª DP, na Barra da Tijuca, a terapeuta disse que foi procurada por Monique, no início de fevereiro, porque Henry “não queria ficar” no apartamento que em que ela dividia com o namorado, o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, no condomínio Majestic, no Cidade Jardim.

Na delegacia, a psicóloga contou ter feito cinco consultas com a criança, que demonstrava afeto pelos avós maternos e que pronunciou o nome de Jairinho somente no último encontro.

A profissional disse ter identificado que o espaço da casa dos avós maternos, onde Henry já morou e frequentava, era agradável. Ela chegou a mencionar que Monique reclamara que o menino não queria ir ao Marista São José, onde frequentou 20 dias de aula.

A mulher disse ainda que Henry contou morar “um tio” em sua casa. Perguntado quem era, o menino respondeu: “Tio Jairinho”, sem deixar demonstrar medo do padrasto. Logo em seguida, ele disse estar com saudades do pai.

PRISÃO

Legenda: Defesa da dupla alegou constrangimento ilegal e "prisão desnecessária" ao pedir o habeas corpus Foto: Reprodução/TV Globo

O vereador carioca Jairo Souza Santos Júnior, mais conhecido como Dr. Jairinho, e a mãe de Henry Borel, a professora Monique Medeiros, foram detidos no dia 8 de abril por policiais da 16ª DP, da Barra da Tijuca, após a juíza Elizabeth Louro Machado, do II Tribunal do Júri da Capital, expedir mandados de prisão temporária por 30 dias.

Os investigadores afirmam que Henry foi assassinado com emprego de tortura e sem chance de defesa. O inquérito aponta que a criança chegou à casa da mãe por volta de 19h20 de 7 de março, um domingo, após passar o fim de semana com o pai.

Conforme o depoimento prestado pelo pai de Henry na delegacia, a mãe da criança teria ligado para ele por volta das 4h30 de 8 de março e comunicado o incidente. Segundo Leniel, Monique teria dito que encontrou o filho com os olhos revirados e com dificuldade de respirar e o teria levado ao hospital.

Henry foi levado ao hospital pela mãe e pelo padrasto Dr. Jairinho. O menino chegou na unidade de saúde sem vida, com hemorragia interna, laceração hepática, contusões e edemas.

Ao analisar imagens do elevador, os peritos responsáveis pelo caso identificaram que ele já estava morto quando foi levado ao hospital. Diante disso, a Polícia Civil investiga se a mãe da criança, a professora Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Dr. Jairinho (sem partido), demoraram 39 minutos para socorrê-lo.