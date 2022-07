Helicóptero ACH160 transportado por avião Beluga faz primeiro voo teste; veja vídeo

O Airbus ACH160, que foi trazido para o Brasil no avião cargueiro Beluga ST, fez um voo de teste na última quinta-feira (28). A decolagem ocorreu nas proximidades do Aeroporto Internacional de Vira Copos, em São Paulo.

O helicóptero de luxo estava no pátio do hangar de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO, na sigla em inglês) da Azul Linhas Aéreas desde o último fim de semana.

O teste foi compartilhado pelo canal Golf Oscar Romeo. Após o procedimento, o transporte decolou para o Aeroporto Campo de Marte (SP), de onde seguiu para o hangar da Helibras.

A aeronave será entregue a um cliente brasileiro, cuja identidade ainda não foi revelada por causa do sigilo do contrato. O Registro Brasileiro Aeronáutico Brasileiro (RAB) informa apenas que o Airbus ACH160 sob a matrícula PS-AXM é de propriedade e operação da Helibras.

Beluga ST

O Airbus Beluga ST, também conhecido como "baleia voadora", fez o seu primeiro pouso na América Latina no último dia 25 de julho, no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

O avião voltou à Capital cearense na quarta-feira (27). No mesmo dia, segundo informações da Fraport, o Airbus A300-698ST decolou às 14h55, com destino a Dakar, no Senegal.

O nome do avião se deve à semelhança com a Beluga, também chamada de baleia-branca. Não à toa, é apelidado de baleia voadora, devido ao formato similar ao animal e ao tamanho.