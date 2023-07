Funcionários de hospital que deixaram paciente amputado abandonado na rua são demitidos no RJ

Um paciente com as pernas amputadas foi deixado na rua por agentes de um hospital no bairro Santa Cruz, Zona Oeste do Rio (RJ), na segunda-feira (10). Após a repercussão do caso, cinco funcionários foram demitidos e 14 medidas disciplinares foram aplicadas pela prefeitura do Rio de Janeiro. As informações são do Uol.

Os envolvidos foram identificados por câmeras de segurança do local. O secretário de Saúde, Daniel Soranz, avaliou a situação como "gravíssima", defendendo "punição exemplar". Conforme Soranz, o paciente foi levado para uma unidade de baixa complexidade e aguarda vaga em um abrigo.

Daniel Soranz Secretário de Saúde "Fizemos uma investigação detalhada, assistimos a todas as imagens das câmeras de segurança e ouvimos todos os envolvidos. Não há justificativa plausível. Por isso, foram realizadas 5 demissões e 14 medidas disciplinares foram aplicadas aos responsáveis".

Inicialmente, o homem tinha sido deixado no hospital por um representante de um abrigo de Búzios.

Pedido de retirada no hospital

O hospital detalhou que os funcionários alegaram que o paciente pediu para ser retirado do hospital porque não queria ficar internado. Ele foi deixado na rua com uma sonda, e teria ficado mais de três horas na rua.

No entanto, em entrevista ao GLOBO, a professora Tatiana Cristina de Almeida Borges, 44 anos, detalhou que o homem foi levado para fora depois da assistente social do hospital dizer que “não poderia fazer mais nada por ele”.

“Porém, o homem me contou que a assistente social disse que não poderia fazer mais nada por ele e que ele estava ocupando o leito de uma pessoa que precisava. Sendo assim, ele só falou que poderiam tirá-lo dali. Acontece que ele claramente não poderia ser deixado daquele jeito no meio da rua, jogaram feito um lixo”, afirmou.