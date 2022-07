Formigas invadem Kindle, fazem ninho e compram livros; usuários relatam casos semelhantes

A história da escritora Mariana Vieira, de 32 anos, viralizou nas redes sociais após um problema inusitado dela com o dispositivo de leitura Kindle, da Amazon. Logo após perceber que o aparelho não ligava, ela descobriu que ele estava infestado de formigas.

Soprando o buraco de energia, ela reparou que os insetos saíram aos montes de dentro da tela. "Bichinhas ainda menores, albinas, se atropelam para fora. Filhotes. Minha biblioteca virtual tinha virado um ninho", explicou ela em um depoimento nas redes sociais.

Mariana desistiu do conserto ao perceber que o leitor não ligava sequer com o carregador. Entretanto, o cenário mudou de figura com uma notificação recebida no e-mail dela.

A mensagem afirmava que ela havia concluído a compra de "Robôs e o Império", de Isaac Asimov, por meio do mesmo Kindle infestado de formigas. Logo depois, uma nova compra, dessa vez do livro "O anel de Giges: Uma fantasia ética", de Eduardo Giannetti.

No Twitter

Uma amiga de Mariana, Fabiane Guimarães, contou a história em uma postagem no Twitter e logo viralizou, chegando a mais de 75 mil curtidas. Nas respostas, um usuário contou ter passado pelo mesmo problema.

Como forma de resolver, outra pessoa colocou a tela de leitura dentro de um forno, em baixa temperatura, em cima de um prato cheio de água para matar as formigas que fugissem. Mariana, no entanto, colocou o aparelho para congelar e logo percebeu que ele voltou a funcionar.

"Até agora, não foram comprados novos livros. Desativei a compra com um clique. Talvez eu leia, em versões físicas, os títulos escolhidos pelos insetos", finalizou Mariana.

