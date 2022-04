Fogo em Guarulhos: galpão perto de aeroporto em São Paulo é atingido por incêndio

Um incêndio foi registrado próximo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na noite desta quarta-feira (27). Um galpão pegou fogo na rua São Miguel dos Campos, na Vila Barros, no município da Grande São Paulo.

De acordo com o portal g1, o Corpo de Bombeiros informou que 28 viaturas foram acionadas para combater o incêndio. O local é um galpão de armazenamento de materiais de utilidades domésticas, com risco de alta combustão. Nenhuma pessoa ficou ferida e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Assista ao vídeo

"Referente à ocorrência das 19h50 - Incêndio em galpão, Rua São Miguel dos Campos, 793 – Vila Barros, subiu para 28 viaturas empenhadas, muito fogo pelo local, equipes realizando o combate, aguardando mais informações", informou o Corpo de Bombeiros via Twitter.

O GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, afirmou que as chamas atingiram uma transportadora fora do complexo de Cumbica, e que o fogo não irá interferir na operação dos voos.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil