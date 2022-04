Após reforma, Aeroporto de Juazeiro do Norte dobrará capacidade

De olho na retomada do turismo e no crescimento da demanda futura no setor aéreo, o Aeroporto de Juazeiro do Norte dobrará a capacidade de movimentação de passageiros após a reforma de ampliação.

De acordo com a Aena, empresa que administra o aeroporto, a capacidade chegará a 800 mil. Antes da eclosão da pandemia, em 2019, o terminou registrou um fluxo de 500 mil passageiros. No ano passado, esse número foi de 400 mil.

"Com intervenções adicionais, pode-se chegar a 1,4 milhão de passageiros por ano. A Aena Brasil tem planos de expansão que podem fazer o aeroporto ir bastante além", informou a empresa ao Diário do Nordeste.

Investimentos

As reformas estruturais do aeroporto de Juazeiro do Norte incluem investimentos em todas as etapas do processamento de passageiros, bagagens e cargas.

São três eixos principais: segurança; ampliação da infraestrutura; e intervenção no terminal de passageiros.

Hoje, o terminal possui 2,5 mil metros quadrados e vai mais que dobrar de tamanho, chegando a 6,4 mil metros quadrados, ficando com 250% do tamanho atual.

Já o pátio de aeronaves vai ganhar mais 5,8 mil metros quadrados e uma nova posição para embarque e desembarque, indo de quatro para cinco pontos, que podem operar simultaneamente.

O aeroporto também poderá operar com aviões de maior porte - hoje recebe aeronaves até 180 passageiros e passará a aviões de até 215.