Filho de Sérgio Cabral será transferido para mesmo presídio do pai, determina justiça

A Justiça Federal determinou que o empresário José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, seja transferido para o Batalhão Especial Prisional (BEP) da PM, onde o pai está preso. As informações são do g1.

Zé Cabral foi alvo da Operação Smoke Free - contra uma organização criminosa especializada em comércio ilegal de cigarros - e preso na quinta-feira (24) após se entregar à Polícia Federal (PF).

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) afirmou que ele tinha dado entrada no Presídio Frederico Marques, em Benfica, onde aguardaria pela audiência de custódia.

Para o BEP vão, usualmente, militares e autoridades presos — o que não é o caso de Zé Cabral. A decisão de mandar o filho de Sérgio Cabral para a mesma unidade consta em um ofício enviado ao comandante do batalhão.

Decisão proibe ingresso na Seap

No documento, o qual a TV Globo teve acesso, a juíza Rosália Monteiro Figueira, da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, informa do cumprimento do mandado de prisão e comunica que “este juízo determinou à Polícia Federal que proceda ao encaminhamento do referido requerido [Zé Cabral] ao Batalhão Especial Prisional, vedando seu ingresso na Seap”.

A juíza, no entanto, não explicou por qual motivo proibiu que Zé Cabral ficasse sob a responsabilidade da Seap. O ofício informa ainda que a audiência de custódia dele foi marcada para as 15h desta sexta-feira (25), “presencialmente na Sala de Audiências da 3ª Vara Federal Criminal”, na Saúde.