Filha de 3 anos de mulher que morreu após cair de bicicleta é encontrada sozinha em casa

Uma mulher de 25 anos morreu após passar mal e cair de bicicleta em uma rua de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na última quarta-feira (9). No dia seguinte, a filha dela, uma menina de três anos, foi encontrada sozinha com sinais de abandono parental. As informações são do Uol.

Conforme a Polícia Militar, os agentes da corporação foram acionados após o Conselho Tutelar de Venda Nova receber uma denúncia de abandono de criança.

Os vizinhos alertaram à conselheira de que a mãe da criança teria morrido. A jovem foi reconhecida depois que policiais encontraram o documento dela e mostraram para os vizinhos.

Criança encaminhada para hospital

A criança foi encaminhada a um hospital, passou por avaliação médica e está sob cuidados do Conselho Tutelar de Venda Nova.

Em nota, a Polícia Civil detalhou que: "a criança encontrada sozinha em uma residência, no bairro Letícia, foi encaminhada para o Conselho Tutelar e a PCMG aguarda a confecção dos laudos para confirmar se ela é filha da mulher", finaliza o texto.

Já sobre a mulher, afirmou que o corpo dela está no Instituto Médico Legal para identificação. "Eventuais familiares estão sendo acionados para comparecer ao local. Nenhuma linha investigativa é descartada", acrescentou.