Fies 2022 encerra inscrições nesta terça-feira (15); veja como participar

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2022, se encerram às 23h59 desta terça-feira (15). É possível participar através do portal de acesso único ao ensino superior.

Inicialmente, os interessados só tinham até a última sexta-feira (11) para se candidatar, mas o período foi reaberto, por 24 horas, nesta terça-feira. Conforme o portal G1, a decisão de alterar o cronograma foi tomada pelo Ministério da Educação (MEC) após "identificar lentidão e interrupções pontuais, durante poucos minutos, no sistema eletrônico do Fies".

A alteração no cronograma realizada pela pasta também mudou a data de divulgação do resultado da chamada regular que, anteriormente, deveria sair nesta terça-feira, sendo adiada para a próxima sexta-feira (18).

O programa de financiamento é destinado a alunos interessados em ingressar em instituições privadas de ensino superior e cada estudante pode se inscrever em até três opções de curso.

Para a primeira metade de 2022, serão ofertadas 66.555 vagas, que correspondem a 60% do total ofertado neste ano. Estão aptos a se candidatar os alunos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com média mínima de 450 pontos e nota superior a zero na redação.

Como funciona o Fies

Para participar, o candidato deve ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre as edições de 2010 a 2021; obtido média nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos; não ter zerado a redação; e não ter participado da edição como "treineiro" (sem o ensino médio completo). Além disso, precisa ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa, o equivalente a R$ 3.636.

O Fies é um programa do Ministério da Educação (MEC), instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que oferece financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições particulares. Desde 2018, a iniciativa possibilita juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato.

CALENDÁRIO FIES 2022

Dia 15 de março – último dia para inscrição;

Dia 18 de março– resultado da chamada única e lista de espera;

De 21 a 23 de março – prazo para complementação das inscrições dos pré-selecionados na chamada regular;

De 24 de março a 4 de maio - prazo para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera.

