Festa de Cristo Rei: solenidade que marca último domingo do ano litúrgico é celebrada neste dia 26

Neste domingo (26), a Igreja Católica celebra a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, também conhecida como Festa de Cristo Rei. A data fecha o ano litúrgico cristão e dá espaço ao período seguinte.

Apesar da denominação, entende-se que o trono de Cristo é a cruz, não o altar reservado a monarcas terrenos. A intenção da celebração é coroá-lo como plena divindade componente da Trindade Cristã. "Cristo é Deus, Luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro", diz a liturgia.

Nesta semana, o Papa Francisco comentou a data e acenou a fieis brasileiros. "No próximo domingo, o último do Tempo Comum, celebraremos a Solenidade de Cristo Rei. Exorto vocês a colocar Jesus no centro de suas vidas, e Dele receberão luz e coragem em cada escolha diária", disse o Pontífice, na quarta-feira (22).

“Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente aos que vêm de Belo Horizonte. A alegria de conhecer Cristo e o desejo que temos de o levar a todos são a nossa maneira de construir um mundo mais fraterno. Nossa Senhora guarde estas sementes de esperança que trazemos no coração. Deus os abençoe!”, completou.

História

A Festa de Cristo Rei é uma data recente na Igreja, criada por Papa Pio XI em 1925. Baseia-se nos entendimentos do o primeiro Concílio Ecumênico na cidade de Nicéia, Ásia Menor, no ano de 325.

A definição da divindade de Cristo veio em reação à chamada heresia de Ario, que abandonava a ideia da Trindade e aderia à lógica de que Cristo era subordinado ao Deus Pai.

No primeiro ano de celebração, em 1926, a festa ocorreu em 31 de outubro. Mas em 1969, o Papa Paulo VI transferiu a festa para o último domingo do tempo comum. Dessa forma, fixou-se a sua realização entre 20 e 26 de novembro.