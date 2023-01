Familiares de vítimas da Kiss planejam processar Netflix

Familiares de vítimas do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, planejam processar a Netflix pela produção da série "Todo Dia a Mesma Noite", que retrata a tragédia. Pais se dizem indignados com a série.

"Nós fomos pegos de surpresa, ninguém nos avisou, ninguém nos pediu permissão. Nós queremos saber quem está lucrando com isso. Não admitimos que ninguém ganhe dinheiro em cima da nossa dor e das mortes dos nossos filhos. Queremos entender quem autorizou, quem foi avisado, porque muitos de nós não fomos. Há pais passando mal por causa da série. O mínimo que exigimos agora é que uma parte do lucro seja repassada para tratamento de sobreviventes e para a construção do memorial da Kiss. Nós não queremos nenhum dinheiro para nós", disse o empresário Eriton Luiz Tonetto Lopes ao jornal Gaúcha ZH.

O homem é um dos organizadores do grupo de pais que planeja agir na Justiça contra a série. Ele perdeu uma filha de 19 anos na tragédia, a jovem Évelin Costa Lopes.

Os pais, que integram a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, reclamam que a Netflix teria explorado financeiramente a tragédia e pretendem pedir, na Justiça, que uma parte do lucro seja destinada às vítimas, aos sobreviventes e à construção de um memorial.