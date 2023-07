Explosão em cooperativa mata dois funcionários em Palotina, no Paraná

Pelo menos duas pessoas morreram após uma explosão em um silo da C.Vale, cooperativa agroindustrial de Palotina, no oeste do Paraná, na tarde desta quarta-feira (26). Segundo o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu), outras 9 pessoas estão desaparecidas em meio aos escombros e também há 2 feridos em estado grave. A informação foi confirmada pela capitã Ana Paula Bagge ao portal Uol.

Para atender o incêndio, o Corpo de Bombeiros acionou mais de 35 socorristas e cães da própria cidade, de Cascavel e Toledo, que ficam na região.

Resgate

Segundo a corporação, o incêndio ocorreu por volta das 17h. Além de uma nuvem de fumaça, moradores da região relataram um tremor causado pela explosão. Segundo as testemunhas, o estrondo fez com que os vidros das casas se quebrassem. Os bombeiros orientam que a população não se aproxime do local.

A cooperativa de Palotina é considerada a 5ª maior do agronegócio na região sul do Brasil em vendas e a 2ª maior do Paraná.

Inicialmente, o número estimado de vítimas era de 4 mortos. Contudo, a informação foi corrigida pela Corpo de Bombeiros no local. Equipes aeromédicas e o Samu estão na cooperativa para atender sobreviventes.

Conforme os socorristas, o foco é encontrar os desaparecidos. A Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) informou que uma pessoa foi transferida para a Policlínica de Cascavel. "A Sesa já acionou os hospitais de referência do Estado para possíveis acolhimentos de outros feridos", disse a nota.

O que dizem as autoridades do Paraná

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR), utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. "A orientação é que nossas equipes continuem atuando para garantir pronto atendimento. Um avião com profissionais será enviado hoje à região", concluiu.

Sérgio Moro, senador pelo Paraná, lamentou a tragédia. "Minha solidariedade às vítimas deste terrível acidente em Palotina", escreveu.