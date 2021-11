Estudante viraliza ao contar que foi eliminada do Enem após o alarme do celular tocar

Uma jovem de Teresina, no Piauí, viralizou com um vídeo no Tiktok ao narrar sua eliminação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no último domingo (21), após o alarme do seu celular tocar na hora da prova. As informações são do G1.

Sofia Monteiro, de 18 anos, tentava o Enem pela primeira vez. Ao chegar na sala de prova, a jovem colocou seus objetos pessoais na sacola entregue aos candidatos e a vedou. Em seguida, ela lembrou que o seu aparelho celular poderia ter um alarme ativado.

A jovem conta que o celular, mesmo desligado, liga quando tem alarme ativado, mas detalha que só poderia abrir a sacola fora da sala, contou a estudante. Ao abordar o fiscal de sala, perguntou se poderia verificar se o seu celular possuía alarme.

“Quando faltava pouco tempo para a prova começar, eu perguntei para a moça ‘estou com medo do meu alarme tocar, eu tenho alarme 14h45’. Aí, eu estava preenchendo os dados da prova, mas não podia abrir a prova. Ela disse que ia ver com o fiscal. Eu só vi o fiscal balançando a cabeça de forma negativa e ela nem falou mais nada comigo. Aí começou a prova”, disse.

Quando o alarme de fato tocou, Sofia foi retirada da sala e avisada de sua eliminação.

“Eu me senti muito triste porque eu estava treinando muito para a redação. Por causa da pandemia, eu não cheguei a fazer muitas redações no começo porque estava travada. Nos últimos meses, eu comecei a estudar muito redação para conseguir fazer sem ficar ansiosa e não errar nada. Daí sou eliminada”, lamentou.

Vídeo

Já na calçada da faculdade, à espera da chegada dos pais, Sofia gravou o vídeo relatando o caso e postou no TikTok. Até a publicação desta matéria, o vídeo contava com mais de 2 milhões de visualizações e cerca de 500 mil curtidas.

"Gente, quem quiser me assaltar, eu estou aqui na Uninovafapi. Acabei de ser expulsa no Enem porque meu celular tocou para tocar alarme, sendo que eu tinha desligado aquela *****, coloquei nesse saquinho aqui e falei 'moça eu acho que ele vai tocar porque, às vezes, ele liga para tocar alarme né'. Mas não dava para fazer nada, porque eu já tinha posto nisso aqui e já ia começar a prova", contou Sofia no vídeo.

A estudante pretende cursar moda, mas ainda não sabe se vai iniciar a graduação em uma faculdade privada ou se pretende fazer pré-vestibular para tentar uma vaga em uma universidade pública.