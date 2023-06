Entregador é ameaçado por cliente armado após não subir para deixar lanche; veja vídeo

O entregador Leonardo Muniz Soares, 28 anos, foi ameaçado por um cliente armado no bairro Várzea das Moças, em Niterói (RJ), após não subir no Condomínio Viamar Residence Club para deixar lanche. O caso aconteceu no último sábado (10), fazendo o trabalhador pedir medida protetiva na Justiça contra Rafael Silva dos Santos e a companheira dele, Adriana Sodré. As informações são do g1.

No local da entrega, Leonardo pediu ao porteiro para chamar a cliente. Porém, Adriana desceu "alterada" e irritada por ter que buscar lanche. "Ela apareceu, falando ‘todo mundo sobe, e só você que não?’”, detalhou.

Apesar de ter pedido o código da entrega, ele não pôde confirmar o pagamento do lanche e devolveu o pedido ao estabelecimento. O entregador retornou ao local de trabalho.

Tentativa de homicídio

No entanto, algum tempo depois, Adriana chegou ao restaurante em Itaipu acompanhada de Rafael, homem com blusa preta que aparece no vídeo. Estavam procurando por Leonardo.

Quando o casal consegue identificar o entregador, Rafael logo saca a arma, mas a mulher entra na frente dele, tentando evitar o homicídio.

"Para Rafael, para. Por favor, não, para", grita Adriana. Em vídeo registrado do momento, é possível ver várias pessoas correndo para escapar do tiro. Segundo Leonardo, ele chega a atirar, mas arma falha.

Pedido de medida protetiva na Justiça

Após a ocorrência, o entregador foi à delegacia, denunciou o caso e pediu uma medida protetiva na Justiça. Adriana foi ouvida na delegacia, enquanto Rafael deve ser chamado para prestar depoimento.

"Eu quero justiça. Isso não pode ficar impune. Por causa de um lanche, o cara tentar tirar a minha vida", afirmou Leonardo. A Polícia Civil informou está fazendo as diligências do caso.