Encontrado corpo de turista que caiu das Cataratas do Iguaçu ao fazer selfie

Após mais de 24 horas de buscas, foi encontrado nesta terça-feira (18) o corpo do turista canadense que caiu nas Cataratas do Iguaçu. O acidente aconteceu na manhã da segunda-feira (17), quando a vítima tentava tirar uma selfie, no lado argentino. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a imprensa argentina, o canadense tinha 60 anos e estava hospedado em um hotel em Puerto Iguazú. O corpo dele foi localizado perto da ponte Tancredo Neves, que liga as cidades de Puerto Iguazú e Foz do Iguaçu, no Paraná. Leia Mais País Helicóptero cai em São Paulo e deixa dois feridos País Marido da cantora Perlla é preso em operação no Rio de Janeiro Buscas começaram imediatamente

O homem foi encontrado por funcionários de uma empresa que realiza passeios náuticos na região. O canadense estava na passarela das Cataratas de Bosetti. Segundo testemunhas, ele teria subido no corrimão de proteção para tirar uma selfie, mas perdeu o equilíbrio e caiu. Equipes de resgate da Argentina iniciaram as buscas imediatamente, mas os trabalhos foram dificultados pelo grande fluxo de água nas Cataratas nos últimos dias. Na semana passada, a passarela das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, chegou a ficar três dias interditada. Na última quinta-feira (13), foi registrado o segundo maior volume de água nas Cataratas em toda a história, quando a vazão chegou 16,5 milhões de litros de água por segundo, 11 vezes mais que a média anual, de 1,5 milhão.