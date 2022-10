Helicóptero cai em São Paulo e deixa dois feridos

Um helicóptero despencou na região do Parque da Rocinha, em Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (19). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo os bombeiros, dois homens estavam a bordo da aeronave e estavam conscientes quando foram socorridos.

Um deles, o piloto, de 41 anos de idade, sofreu traumatismo craniano. O segundo, de 37 anos, sofreu múltiplas fraturas nos membros superiores e inferiores e está sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente

As informações oficiais dão conta de que o acidente aconteceu por volta de 10h50. No local onde o helicóptero caiu, pequenos focos de incêndio foram extintos pelas próprias pessoas que estavam no entorno.