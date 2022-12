Encceja 2022: resultado é divulgado nesta quinta-feira (22); saiba como conferir

O resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deste ano será divulgado nesta quinta-feira (22) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A avaliação é voltada para jovens e adultos que não concluíram os estudos no período estipulado pelas diretrizes governamentais.

Mais de 547 mil jovens e adultos realizaram a prova que concede certificado do ensino fundamental e médio, conforme a instituição. As provas foram aplicadas no dia 28 de agosto, em 27 unidades pelo País. A participação no exame é voluntária e gratuita, e os candidatos que passam recebem certificado de conclusão da etapa escolar e podem retomar a trajetória de aprendizado.

A prova, realizada anualmente desde 2002, avalia os conhecimentos do candidato. Ela não possui um número limitado de "vagas", todos que tirarem no mínimo 100 pontos em cada uma das áreas e nota a partir de 5 na redação conseguirão o diploma da etapa escolar.

COMO ACESSAR O RESULTADO DO ENCCEJA?

Para acessar os resultados da prova os candidatos devem acessar o site do Inep ;

; Em seguida, é necessário realizar o login usando a conta "gov.br", através do CPF e senha cadastrados na plataforma estatal;

Por fim, o candidato deve acessar a área de resultado para conferir a própria nota.

GABARITOS ENCCEJA 2022

Ao todo, o exame é composto por quatro provas objetivas por nível de ensino, sendo que cada uma possuí 30 questões de múltipla escolha, além da redação no gênero dissertação nos mesmos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Neste ano, os participantes interessados na diplomação de ensino fundamental escreveram sobre o "O papel da tradição oral na preservação da cultura no Brasil”, enquanto os do médio abordaram o tema “Desafios da indústria da moda para a preservação do meio ambiente”.

Confira abaixo os links para os gabaritos de cada avaliação:

Ensino fundamental

Ensino médio

