Dupla invade residência e faz 'roleta-russa' com pai e filha no Distrito Federal

Dois homens invadiram a residência de uma família em Taguatinga, no Distrito Federal, na última terça-feira (25). Durante o assalto, a dupla fez o jogo "roleta-russa", mas, conforme o g1, a arma não atirou.

A ocorrência registrada na Polícia Civil detalhou que o pai de 57 anos estava dentro da residência, com a filha de 19 anos, no momento em que a dupla anunciou o assalto. A segunda filha do homem conseguiu se esconder em um armário antes de ser vista e mandou mensagem para parentes e amigos, que chamaram a polícia.

Um dos criminosos pediu dinheiro ao pai, que disse não ter nada em casa. Diante disso, eles falaram que iam jogar "roleta-russa". Tentaram fazer dois disparos, um contra a jovem de 19 anos e outro no chão, mas a arma não atirou.

A dupla fugiu com a chegada da Polícia Militar. Alguns pertences foram levados e as vítimas precisaram fazer uma transferência de R$ 1,2 mil por pix. A 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Centro, está investigando o caso.