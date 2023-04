Dia dos Povos Indígenas: Brasil celebra data sem o termo 'índio' pela primeira vez; entenda

Pela primeira vez na história, o Brasil celebra, nesta quarta-feira (19), o Dia dos Povos Indígenas deixando para trás a denominação “Dia do Índio”, utilizada até o ano passado. A mudança ocorreu após a aprovação da Lei 14.402, em julho de 2022.

Instituída em 1943, a antiga nomenclatura costumava ser criticada por ativistas das causas indígenas, sob o argumento de que a palavra “índio” é genérica e ofensiva, além de não considerar a diversidade dos povos originários.

Reconhecendo a importância da mudança, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou as redes sociais para ressaltar a nova denominação, classificando-a como “motivo de orgulho” para o País. “A luta dos povos indígenas pela preservação do meio ambiente e nosso planeta é histórica e deve ser valorizada e apoiada. Hoje, no dia dos povos indígenas, reafirmamos o compromisso do nosso governo”, ressaltou.

Luta e resistência

Pelo Instagram, Juliana Alves, primeira secretária dos povos indígenas do Ceará, também se manifestou sobre a data, aproveitando para exaltar a luta e a cultura indígena.

“Hoje, 19 de abril, celebramos e mostramos ao mundo que, embora tenham tentado nos apagar, sobrepondo nossas ricas memórias indígenas, massacrando nosso povo, por séculos e séculos de violência contínua, nós, povos originários, deste país, resistimos pela força do coletivo, pela força da nossa ancestralidade” escreveu.

Cacika Irê do povo Jenipapo-Kanindé, Juliana está à frente da Secretaria dos Povos Indígenas (Sepince) desde a criação, em fevereiro. A pasta ainda está em fase de implementação, mas já tem desenvolvido algumas ações em parceria com outros órgãos.