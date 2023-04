MIS realiza programação especial Abril Indígena com exposições, filme, curso e ritual Toré

O Museu da Imagem do Som celebra o Dia dos Povos Indígenas, comemorado na quarta-feira (19), com duas semanas de programação especial. O Abril Indígena do MIS terá exposições temáticas, realização de um Toré da comunidade Jenipapo Kanindé, exibições de filme e um curso sobre inventários participativos.

As atividades são gratuitas, abertas ao público e iniciam neste sábado (15). No primeiro dia, a Cacique Pequena conduz o ritual do Toré com povo Jenipapo-Kanindé, na sala imersiva do MIS e convida todo o público para dançar junto. O espaço expõe até o dia 30 a videoinstalação “Encantoré”, obra imersiva de Henrique Dídimo, que reproduz justamente a dança indígena tradicional do nordeste brasileiro.

Também ficará em cartaz de 15 a 30 de abril a instalação sonora “Ilusão-contra-ilusão”, de Fábio Jenipapo, Íron Cavalcante e Júlio Lira. A obra oferece três sonoridades preparadas e oferecidas para provocar ilusões sonoras de sons da natureza, de fé e brincadeiras infantis indígenas.

Nos dias 16 e 23 de abril, às 18h, a Praça do MIS exibe em telão gigante o documentário “Suaçuamussará” (2015), também de Henrique Dídimo. Com duração de 86 minutos, o filme retrata duas lideranças do povo Tremembé, o Cacique João Venança e o Pajé Luís Caboco, que partem em busca de seus “parentes”. Histórias que revelam nossas origens, nossos ancestrais, nossa herança nativa.

PROGRAMAÇÃO ABRIL INDÍGENA



Videoinstalação imersiva “Encantoré”, de Henrique Dídimo

Data: 15 a 30 de abril

Na sala imersiva (andar -2 do Anexo)

A exibição ocorre ao longo de todo o dia, alternando horários com outras exposições do MIS.

Funcionamento: Terça a quinta: 10h às 18h (acesso até 17h30)

Sexta a domingo: 13h às 20h (acesso até 19h30)



Toré com povo Jenipapo-Kanindé, conduzido por Cacique Pequena

Data: 15 de abril

Local: sala imersiva (andar -2 do Anexo)

Horário:17h



Instalação sonora “Ilusão-contra-ilusão”, de Fábio Jenipapo, Íron Cavalcante e Júlio Lira

Data: 15 a 30 de abril

No hall do andar -2 do Anexo

Funcionamento: Terça a quinta: 10h às 18h (acesso até 17h30)

Sexta a domingo: 13h às 20h (acesso até 19h30)



Cine MIS: exibição de “Suaçuamussará” (2015), de Henrique Dídimo

Data: 16 e 23 de abril

Na Praça do MIS

Horário:18h

Gênero: documentário

Duração: 86 min.

Classificação indicativa: livre.



Curso “Inventários participativos e processos de musealização em comunidades étnicas no Ceará”

Ministrado por João Paulo Vieira, coordenador de Acervo e Pesquisa do MIS, o curso é voltado para pesquisadores, educadores, grupos, comunidades, povos e movimentos sociais. O objetivo é estimular o desenvolvimento de inventários participativos (seleção, identificação, registro, difusão e etc.), que servem como ferramentas de salvaguarda e inclusão dos valores e sentidos atribuídos pela população local ao seu patriminio.

Data: 25, 26 e 27 de abril

No auditório do casarão do MIS

Horário: 14h30 às 17h30

Inscrições: serão abertas em breve, por meio de um formulário que ficará disponível no site e no perfil do Instagram do MIS.

SERVIÇO

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM CHICO ALBUQUERQUE

Endereço: Av. Barão de Studart, 410. Meireles

Entrada: gratuita Funcionamento: Terça a quinta: 10h às 18h, com acesso às exposições até 17h30.

​Sexta a domingo: 13h às 20h, com acesso às exposições até 19h30.