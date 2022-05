Dia da Família: veja 11 mensagens de união e amor para compartilhar

De uma família, são muitas as coisas que se levam para a vida. O amor na infância, o apoio em situações difíceis, a comemoração por conquistas, assim como as lembranças de brincadeiras nos jantares. Em comemoração ao Dia Internacional da Família, celebrado neste domingo (15), o Diário do Nordeste organizou lista de 11 frases.

As mensagens podem ser compartilhadas com os parentes por meio das redes sociais ou ditas em meio a um abraço, considerando que família não se reduz aos laços sanguíneos, podendo ser aquela escolhida com o coração.

Origem da data

O Dia Internacional da Família é comemorado desde 1994. Em 20 de setembro de 1993, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) definiu a comemoração da data em todo dia 15 de maio.

Assim, o dia é uma oportunidade para os países debaterem sobre família e repensarem as funções e importâncias dos membros da instituição familiar. Discussões podem ocorrer em escala privada, entre pais, filhos e netos; como também a âmbito governamental, por meio de conferências, assembleias e reuniões.

Confira as frases

Minha família é minha base . Nela encontro segurança e apoio para todos os momentos. Obrigado, Deus, por me cercar de pessoas que me amam acima de tudo.

. Nela encontro segurança e apoio para todos os momentos. Obrigado, Deus, por me cercar de pessoas que me amam acima de tudo. Família é alento nos dias difíceis e sorrisos partilhados nos dias alegres. Nossa família é meu maior tesouro!

nos dias difíceis e sorrisos partilhados nos dias alegres. Nossa família é meu maior tesouro! A família não nasce pronta. Constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Onde pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos!

do amor. Onde pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos! Família acontece num de repente de amor que se espelha por gerações e deixa no tempo as marcas dos membros que a integram.

dos membros que a integram. Estejamos lado a lado, ou a milhas de distância, estamos sempre conectados às nossas famílias pelo coração.

A família é a razão se sermos quem somos e o caminho para atingirmos o que queremos!

e o caminho para atingirmos o que queremos! A felicidade é multiplicada quando dividida com a família.

A família é a bússola que nos guia. A inspiração para voarmos alto e o conforto quando ocasionalmente falharmos.

que nos guia. A inspiração para voarmos alto e o conforto quando ocasionalmente falharmos. Minha família é minha herança na terra. Sou sortudo por dividir a vida com vocês.

na terra. Sou sortudo por dividir a vida com vocês. Uma família feliz é aquela que coloca o amor acima das dificuldades e a compreensão acima dos defeitos.

Família: não troco por nada e nem por ninguém, faz parte de mim.

