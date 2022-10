Desmatamento na Amazônia foi maior no governo de Lula ou Bolsonaro? Entenda

Durante o primeiro debate presidencial do segundo turno, realizado nesse domingo (16), a pauta do desmatamento na Amazônia foi um dos temas mais abordados por Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O debate foi organizado pelo UOL, TV Bandeirantes, TV Cultura e Folha de São Paulo.

Enquanto o petista afirmou que o atual governo brinca de "desmatar, 'abrir cerca' e de derrubar árvores", Bolsonaro disse que os primeiros anos da gestão de Lula, entre 2003 a 2006, registraram o dobro do desmatamento do que na dele, que começou em 2019.

Dados de desmatamento

O índice de desmatamento da Floresta Amazônica é monitorado desde 1988 pelo Projeto Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Para a coleta de dados, são usadas imagens de satélites.

Entre os três primeiros anos da gestão petista (2003 a 2006), a área total de floresta destruída realmente foi maior em comparação ao registrado, no mesmo período, do atual governo (2019 a 2021).

No entanto, ao longo de todo o governo de Lula, houve queda de 67% no desmatamento da Amazônia, enquanto no de Bolsonaro ocorreu crescimento de 73%, conforme informações da BBC News Brasil.

Governo Lula

Apesar dos três primeiros anos terem registrado altas taxas de desmatamento, houve uma queda evidente a partir de 2005. Conforme monitoramento do Projeto Prodes, o número saiu de 25,3 mil quilômetros quadrados (km²) desmatados na Amazônia em 2003 para apenas 7 mil km² em 2010.

2003: 25,3 mil km²

25,3 mil km² 2004: 27,7 mil km²

27,7 mil km² 2005: 19 mil km²

19 mil km² 2006: 14,2 mil km²

14,2 mil km² 2007: 11,6 mil km²

11,6 mil km² 2008: 12,9 mil km²

12,9 mil km² 2009: 7,4 mil km²

7,4 mil km² 2010: 7 mil km²

Desde o início do monitoramento, a taxa chegou a patamares históricos de queda entre 2006 e 2015.

A tendência de redução foi mantida principalmente durante o governo de Dilma Rousseff (PT), que registrou apenas 4,5 mil km² em 2012 - menor número histórico.

No entanto, a partir do governo de Michel Temer (MDB), o número voltou a crescer.

Governo Bolsonaro

Após assumir a Presidência, o governo de Bolsonaro não registrou queda em nenhum ano. Pelo contrário: a taxa de desmatamento subiu 73% nos três primeiros anos da gestão.

2019: 10,1 mil km²

10,1 mil km² 2020: 10,8 mil km²

10,8 mil km² 2021: 13 mil km²

No entanto, enquanto a área desmatada foi de 10,1 mil km² no primeiro ano de Bolsonaro, o mesmo ano de Lula teve 25,3 mil km². Ainda não há dados de 2022 no levamento.