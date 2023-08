Dependente químico morre ao beber mistura à base de gasolina e limão em Minas Gerais

Um homem de 28 anos morreu após misturar gasolina com limão e beber, em Minas Gerais. Conforme a Polícia Militar do Estado, a vítima era dependente químico, e estava em uma fazenda em Presidente Olegário, onde ele trabalhava. As informações são do O Globo.

Ainda segundo as investigações, era proibido o uso de drogas nessa fazenda, e o homem queria "inventar uma nova droga". Entretanto, após ingerir a mistura à base de gasolina, o homem começou a passar mal e levado para um hospital da região.

Vítima apresentou sintomas como confusão mental e agitação. Apesar de ter sido socorrido e estabilizado, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

No laudo médico foi apontado que além da ingestão de gasolina com limão e outras substâncias, o homem apresentava ainda anormalidades nos exames e problemas nos pulmões.

A causa da morte ainda não foi divulgada, embora o óbito tenha ocorrido após a ingestão da bebida. Uma nota da PCMG informou que foi aberta uma investigação para apurar as reais circunstâncias do caso e que isso só será possível após o resultado dos laudos periciais com indicação da causa da morte.