Homem é encontrado morto em mala no PR; suspeito foi preso em flagrante

Um servidor público de 36 anos foi encontrado morto em uma mala em Piraquara, no Paraná, nesta segunda-feira (22). Ronieverson Pedroso Lopes desapareceu após sair com um jovem que conheceu em um aplicativo de relacionamento.

O suspeito, de 21 anos, foi preso em flagrante em Curitiba, segundo a Polícia Civil do Paraná informou ao uol. Ele teria admitido aos policiais que encontrou com a vítima na própria residência, após discussões, teria desferido golpes de martelo contra Ronieverson.

"Após ter desferido os golpes, o indivíduo colocou o corpo da vítima em uma mala e transportou até um local próximo da residência, onde abandonou o carro com o corpo. No dia seguinte, voltou no local e conduziu o veículo até uma região de mata, deixando a mala", explicou a delegada Iara Dechiche.

O suspeito foi autuado por homicídio e ocultação de cadáver. Segundo a polícia, o carro de Ronieverson foi vendido por um aplicativo de mensagens após a morte.

Desaparecido

Ronieverson estava desaparecido desde 17 de agosto. Ele saiu de carro das proximidades do seu trabalho, e não foi mais visto.

Segundo a irmã, ele estava agitado após receber mensagens no WhatsApp. Ainda não há informações sobre a motivação das discussões dele com o suspeito.

Ele era promotor de saúde do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) de Curitiba. O órgão lamentou a morte do servidor.

"Vamos lembrar dos dias bons, as trocas de ideias, as melhorias que tivemos com seu convívio. O Hemepar está em luto. Só nos resta a saudade e as boas lembranças", diz o comunicado.