Dentista que fez paciente perder parte do nariz é indiciado em Goiás

O dentista Igor Leonardo Soares Nascimento foi indiciado por suspeita de exercício ilegal da medicina e lesão corporal após uma paciente perder parte do nariz em uma cirurgia de redução das asas nasais. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiás. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Nas imagens, a vítima aparece com o nariz necrosado e cheio de bolhas de queimaduras. Igor Leonardo alega que procedimento foi realizado com sucesso, mas houve complicações no pós-operatório, "que, por motivos individuais relacionados à sua saúde, evoluíram para uma necrose local".

Ele poderá ser denunciado pelo Ministério Público na Justiça estadual, além de responder a processo administrativo no conselho profissional, uma vez que o procedimento, chamado de alectomia, não pode ser feito por dentistas.

O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário. Se for condenado, ele também poderá ter o registro profissional cassado e pagar indenizações a paciente.

Vítima já passou por 13 cirurgias de reconstrução do nariz

A esteticista Elielma Carvalho Braga, de 37 anos, afirmou que já passou por 13 cirurgias de reconstrução desde junho de 2020, após o procedimento estético. "Pareço um monstro. Esse cara me mutilou", disse.

A vítima contou que, inicialmente, procurou o dentista para fazer bichectomia, mas foi convencida a passar por alectomia também. Ela disse ter pagado R$ 2.500 dos R$ 5.500 pelos procedimentos.

Além dos danos estéticos no nariz, ela enfrenta dificuldades para respirar e precisa da ajuda de alargadores. Um médico especialista se voluntariou a tratá-la sem custos para ela conseguir realizar o tratamento.