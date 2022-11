Defensora aposentada acusada de injúria racial agride jornalistas após audiência, no Rio

A defensora pública aposentada Cláudia Alvarim Barrozo, julgada por injúria racial contra entregadores, atacou jornalistas na tarde desta quinta-feira (17), na saída de uma audiência, no Rio de Janeiro.

Tentando evitar que fosse filmada, a defensora desferiu tapas e chutes no repórter Erick Rianelli, da TV Globo, e no repórter do portal g1, Raoni Alves. Outros profissionais de imprensa que estavam no local também foram hostilizados.

Cláudia e sua filha derrubam os equipamentos de filmagem dos repórteres e gritam 'pare' diversas vezes. As agressões ocorreram na saída dela do Fórum de Niterói, após audiência do caso em que ela chamou um entregador de 'macaco'.

A defensora aposentada precisou ser controlada pelo seu advogado, que cobria o rosto dela. Ela derrubou uma placa e se jogou no chão antes de sair do fórum. Na rua, a filha de Cláudia discutiu com pessoas que passavam e teriam chamado sua mãe de racista.

Segundo o portal g1, o repórter Erick Rianelli machucou o nariz e teve os óculos danificados pela agressão. O também jornalista Pedro Figueiredo, marido dele, disse que Erick está bem.

"A senhora Anna Cláudia Alvear Barrozo Azevedo desrespeitou não só o trabalho da imprensa, como a lei. Lesão corporal é crime", disse em publicação nas redes sociais.

Injúria racial

Cláudia Alvarim Barrozo é julgada pelo crime de injúria racial após chamar um entregador de "macaco" em Niterói (RJ), em maio deste ano. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a mulher xingando o homem e entrando em um carro de luxo em um condomínio de alto padrão no bairro Itaipu.

O caso ocorreu enquanto uma dupla de entregadores fazia uma entrega em uma van em 30 de maio. Ela foi denunciada por "injúria por preconceito". A defesa das vítimas afirmou que a suspeita teria, ainda, tentado danificar o veículo.

Na audiência desta quinta-feira (17), a defesa da aposentada alegou que ela estava passando mal e deixou a sala. Uma das vítimas, o entregador Eduardo Marques, disse ao g1 que a mulher a chamou de mentiroso e 'sem vergonha'.

A juíza responsável aceitou um pedido da defesa para periciar o vídeo apresentado como prova das ofensas e suspendeu a audiência. Uma nova reunião ainda deve ser marcada.