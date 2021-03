Criação da secretaria para concentrar ações contra a Covid é prioridade, diz Queiroga

O médico Marcelo Queiroga, recém-chegado ao comando do Ministério da Saúde, tem trabalhado durante o fim de semana na organização da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19. Essa equipe irá concentrar as ações sobre o combate à crise sanitária dentro do ministério. "Ação prioritária", disse o ministro ao Broadcast Político, sobre a secretaria. "Durante a pandemia, teremos um núcleo dedicado."



O nome para o comando dessa secretaria ainda não foi definido. O núcleo irá atuar como uma ação complementar ao trabalho do comitê criado pelo presidente Jair Bolsonaro com demais poderes da República para o enfrentamento à crise, grupo que deve ter sua primeira reunião oficial nesta segunda-feira, 29.

"No momento, a prioridade é o combate à pandemia", disse o ministro. No anúncio do novo departamento, na última quarta-feira, 24, Queiroga destacou que a área vai funcionar 24 horas por dia. "Sociedade requer que ministério fique de prontidão", destacou.



Nesta segunda-feira (29), Queiroga também participa de audiência pública, às 16h, no Congresso, na comissão temporária criada para acompanhar as ações contra a Covid-19.

Os parlamentares querem debater o Plano Nacional de Imunização e o cumprimento dos prazos já estabelecidos, entre outras medidas, e devem fazer uma série de questionamentos ao ministro. "O complexo é enfrentar a pandemia e o Congresso Nacional tem sido importante", disse Queiroga sobre o evento.



Durante o fim de semana, o médico aproveitou também para pôr em prática uma determinação de Bolsonaro sobre aumentar a interlocução do Ministério da Saúde com as demais pastas do governo. No sábado (27) ele se reuniu, por videoconferência, com Paulo Guedes, momentos antes de o ministro da Economia ser vacinado, e definiu a conversa como "ótima".



Empossado há cinco dias, Queiroga faz a defesa do uso de máscaras de proteção e pede que pessoas evitem aglomerações, um sinal de mudança de postura do governo, enquanto o Brasil passa a bater recordes diários com mais de 3 mil pessoas mortas a cada 24 horas pela Covid-19.



"As máscaras ajudam a bloquear a circulação do vírus. Se todos usassem máscaras, o efeito seria semelhante ao de vacinar a população do nosso país", disse em vídeo publicado em seu perfil no Instagram no sábado, 27.