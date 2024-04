Corpo é encontrado em lago do Parque do Ibirapuera, em São Paulo

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro do lago do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (30). O cadáver foi removido do local às 14h25, pela Polícia Científica. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender à ocorrência. O caso foi registrada no 36º Distrito Policial, na Vila Mariana. As informações são do jornal O Globo.

O homem estava nu e em estado de decomposição quando foi localizado na área dos jatos d'água, na região do lago próxima à avenida Pedro Álvares Cabral. As autoridades foram comunicadas e atenderam à ocorrência às 10h40.

Veja também País Pitbull ataca promotor durante demolição de prédios e morre após ser baleado País Casal é encontrado morto dentro do próprio carro ligado e parado em posto de SP

A Urbia Parques, concessionária responsável pela gestão do Ibirapuera e pelas câmeras de vigilância do parque, informou que "o caso é de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo". A SSP ainda não deu detalhes do caso, que serão passados apenas ao término do registro da ocorrência.