Consignado do Auxílio Brasil deve ser liberado até 15 de outubro, diz presidente da Caixa

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil deverá ser liberado entre os dias 10 e 15 de outubro. A informação foi confirmada nessa quinta-feira (6) pela presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques.

"Assim que a gente tiver o fato relevante da data de início de operação – estamos tratando isso prioritariamente – e chegando como uma solução de começo, será amplamente divulgado. Mas a expectativa hoje é entre os dias 10 e 15 de outubro", afirmou.

O anúncio foi feito durante o lançamento da campanha Você no Azul 2022, em São Paulo, que prevê a recuperação de créditos através de negociação e pagamento de dívidas.

"Estamos aguardando alguns ajustes técnicos junto ao governo federal e ao Ministério da Cidadania", disse.

Regras para o consignado do Auxílio Brasil

O valor máximo de contratação será aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. No entanto, em vez de de ser considerado o valor de R$ 600, válido somente até dezembro, valerá o de R$ 400. Dessa forma, a parcela será de, no máximo, R$ 160.

O número máximo de parcelas será de 24 e a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% ao mês. O desconto será mensal, a depender do prazo contratado. É obrigatório que sejam informados a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo.

Também não são permitidos a Cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e de outras taxas administrativas, assim como o estabelecimento do prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.