Cobra peçonhenta é encontrada dentro de máquina de lavar em escola infantil

Uma cobra venenosa foi encontrada no interior de uma máquina de lavar, nessa quarta-feira (2), em uma escola infantil em Rio Verde de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul. A jararaca caiçara (Bothrops moojeni) foi capturada no Centro de Educação Infantil Venância Gonçalves Ferreira. As informações são do portal G1.

Um funcionário do local achou o animal enrolado quando levantou a tampa do eletrodoméstico. Ele acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA), e uma equipe de São Gabriel do Oeste se deslocou até a instituição escolar para realizar a captura do réptil peçonhento.

Conforme a corporação, a espécie é comum no País e é extramente venenosa. A cobra é a serpente mais agressiva e a que causa mais acidentes com humanos dentre todas as jararacas. O animal se alimenta de pequenos roedores.

Após o resgate, o réptil foi colocado em uma caixa de contenção e, como não apresentava ferimentos, foi solto em uma reserva florestal distante da cidade. Ninguém ficou ferido na ocasião.

