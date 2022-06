Cliente não corta bolo em festa e tenta devolvê-lo à confeiteira: 'acharam que era de mentira'

Uma cliente da confeitaria Mone Paula Cake Design, de Joinville, em Santa Catarina, tentou devolver o bolo para a loja após afirmar que ninguém havia comido por parecer "de mentira". O pedido foi realizado por meio de uma mensagem nas redes sociais. No texto, a pessoa ainda pedia o dinheiro de volta do bolo comprado para uma festa de aniversário.

Legenda: Em mensagem, cliente detalha o desejo de devolver o bolo porque ninguém comeu Foto: Reprodução/Redes sociais

A situação foi divulgada no dia 20 de junho, mas viralizou nesta segunda-feira (27). No Twitter, a publicação expondo o caso conta com mais de 122 mil curtidas e 10 mil compartilhamentos. Já no Instagram, tem mais de 16 mil curtidas.

Cliente de confeitaria Anônima "Foi um dinheirão e ninguém cortou o bolo porque estava tão lindo que achavam que era de mentira. Eu também acabei esquecendo de cortar".

A confeiteira Simone Balancieri detalhou que o pedido era de um bolo decorado com temática infantil. Conforme o g1, ela trabalha na área de culinária há seis anos.

Ameaça de difamação

A consumidora ainda deu a ideia de a confeiteira congelar o bolo para o fim de semana e trocar o nome do aniversariante, para, assim, ser usado em outra venda. "Tudo certo e todos saem felizes. Eu tive o bolo, e as fotos ficaram lindo", escreveu.

No entanto, Simone explicou que não trabalhava daquela maneira. "Eu te entreguei o produto como você pediu. Sendo assim, o que você vai fazer com ele deixa de ser problema meu", finalizou.

Após essa resposta, consumidora ainda ameaçou difamar a confeitaria, pois pagou 250 reais em um bolo que não foi consumido por ninguém.

"Talvez, se você fizesse mais realista, com algumas falhas, eles iriam ver que é de comer, então você tem parte de culpa. Eu não posso ficar no prejuízo sozinha", escreveu na resposta cliente.

A confeiteira não aceitou receber o bolo de volta.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil