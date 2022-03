Cliente esfaqueia dono de bar após xingar cantora que se recusou a cantar música

Um homem esfaqueou o dono de uma choperia, na cidade de Sorriso, localizada na região norte de Mato Grosso, na noite da última quarta-feira (30), após confusão por causa de uma música. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Militar, Nédio Risieri Germiniani, de 53 anos, ingeriu bebida alcoólica no estabelecimento, pediu que a cantora tocasse uma música da banda Mamonas Assassinas e mostrou violência quando ouviu negativa para o pedido.

A mulher de Celso Antônio Dalasene, o comerciante que foi internado após levar uma facada, contou que o pedido foi feito diretamente para a cantora no bar.

Em resposta, o agressor começou uma série de ofensas e ameaças. "'Essa cantora não canta nada, é uma lésbica, uma idiota' (ele dizia). Em seguida, começou a dar socos na mesa e a xingar a cantora", relatou a mulher em um boletim de ocorrência.

No espaço, a esposa do proprietário pediu para que o homem, identificado como um produtor rural, parasse os xingamentos. Em seguida, começaram as ameaças a ela e ao marido.

Facas e ameaças

Após sair do estabelecimento, o homem retornou com duas facas e ainda em tom ameaçador. Na tentativa de conversar com ele, Celso foi esfaqueado no peito, ação que só foi interrompida após uma testemunha parar Nédio.

O agressor se evadiu da cena do crime e, até então, não foi localizado. Entretanto, as câmeras de segurança do bar registraram o momento.

A vítima segue internada em um hospital de Sorriso, mas não foram divulgadas outras informações sobre o estado de saúde.

Histórico de violência

Esta, inclusive, não é a primeira vez que o produtor rural se envolve em casos de violência. Em 2018, Nédio foi suspeito em uma operação que investigou tentativa dele de agredir a filha e ameaçar de morte o porteiro que tentou ajudar a jovem.

Já em janeiro deste ano, ele foi preso após agredir a mulher em uma suíte de resort de luxo, no lago de Manso, em Chapada dos Guimarães, também no Mato Grosso.