Ciclista é atropelado duas vezes em menos de dois minutos no Mato Grosso; veja vídeo

Um ciclista foi atropelado duas vezes em menos de dois minutos no município de Pontes e Lacerda (MT) nessa segunda-feira (9). Os acidentes foram registrados em imagens de câmera de segurança. As informações são do portal G1.

Segundo a Polícia Civil, o motorista de uma caminhonete relatou passar pela Avenida Marechal Rondon, sentido bairro/Centro. O ciclista, identificado como José Luiz Machado Moraes, de 44 anos, foi atingido pela lateral do carro ao cruzar a Rua Luiz Carlos Soares, caindo em seguida.

Após a colisão, pessoas que estavam nas proximidades se prontificaram a ajudar o ciclista, correndo até ele. A caminhonete reduz a velocidade e para mais à frente da avenida.

Durante o socorro do grupo, outro veículo, um Gol, passou pela via e atropelou o homem novamente. Testemunhas ainda tentaram advertir o motorista para diminuir a velocidade momentos antes do novo acidente.

No entanto, as pessoas próximas se afastaram do homem, caído no chão, para não ser atropeladas pelo segundo carro. Algumas delas, ao se desviarem do Gol, quase são colhidas por veículos que transitavam na via no sentido Centro/bairro.

O ciclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Santa Casa Vale do Guaporé. Conforme os agentes, a vítima estava consciente no momento do socorro e se queixava de dores na região do abdômen.

A Polícia Civil matogrossense apura o caso, mas não informou se ouviu os motoristas envolvidos no atropelamento.