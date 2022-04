Chuva de meteoros terá pico neste feriado de Tiradentes; veja como acompanhar o fenômeno

O final da noite deste feriado de Tiradentes deverá contar com um pico de chuva de meteoros Líridas. O fenômeno, que seguirá pela madrugada desta sexta-feira (22), poderá produzir a queda de até 15 bólidos por hora. Todos os anos, desde 1861, a Terra é presenteada pelo fenômeno.

Bólidos é um meteorito ou asteroide excepcionalmente brilhante. Esses meteoros são vaporizados e desaparecem no ar antes de atingirem o solo.

Essa chuva Líridas é formada por pó e detritos que se desprenderam do cometa Thatcher, que passa pela órbita terrestre. Quando ingressam na Terra, os detritos se queimam devido ao atrito e surgem no céu na forma das chamadas estrelas cadentes.

Além de hoje, que deverá ocorrer o pico, a chuva de meteoros poderá ser vista até o próximo dia 30 de abril.

Como assistir?

O professor Carlos Fernando Jung, do Observatório Espacial Heller & Jung explica que o melhor horário para observação é nas madrugadas de céu claro, especialmente entre 3h e 5h.

Para isso, basta procurar um local livre de poluição luminosa e de nebulosidade, como as áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos. Ele reforça, no entanto, que não se deve usar iluminação artificial, pois ela atrapalhará a visão no escuro.

No caso da chuva Líridas, os meteoros irradiam da constelação de Lira, mas podem ser vistos em qualquer parte do céu. Para localizar a constelação, a sugestão é usar aplicativos, como Sky View e Carta Celeste, dentre outros.