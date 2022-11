Cheiro forte em Goiânia gera reclamações dos moradores e investigação de autoridades

Na madrugada desta quinta-feira (10), moradores de Goiânia e Aparecida de Goiânia reclamaram do surgimento de um estranho cheiro forte. O coordenador de operações do Corpo de Bombeiros, capitão Sayro Reis, disse que o odor começou por volta das 3h, e que cinco equipes foram enviadas para investigar o ocorrido. As informações são do G1.

Uma moradora afirmou que acordou com o cheiro, que estava insuportável. Nas redes sociais, usuários também fizeram comentários sobre o incidente: uma internauta afirmou que Goiânia estava com cheiro de enxofre, outra relatou que o odor provocou dor de cabeça e enjoo.

Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que nenhuma unidade de saúde registrou atendimentos referentes ao problema.

Possível causa

Até o momento, a hipótese da prefeitura é de que o cheiro possa ter relação com um acidente em uma usina de asfalto, que aconteceu às 3h, na Fazenda Santo Antônio. De acordo com o tenente Leomar Machado, do Corpo de Bombeiros, houve uma explosão em uma caldeira, o que ocasionou o derramamento de óleo no local.

Segundo a assessoria da usina, o responsável pelo vazamento do líquido foi um curto-circuito no motor de circulação de óleo. Com o escape, houve queima do óleo, o que provocou o mau cheiro. Ainda segundo o tenente Machado, o liquido é um derivado da produção de piche.

Em nota, a Prefeitura de Goiânia afirmou que equipes da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e da Defesa Civil foram mobilizadas para apurar o caso e instaurar as medidas apropriadas.