Chega a 40 número de mortes suspeitas de cachorros após ingestão de petiscos, diz polícia

A Polícia Civil de Minas Gerais comunicou, nesta segunda-feira (5), que já recebeu relatos de cerca de 40 mortes de cachorros no Brasil após a ingestão de petiscos com suspeita de contaminação. As informações são do G1.

Na cidade Belo Horizonte, subiu para oito o número de óbitos registrados. Na última sexta-feira (2), eram sete.

Delegada Danúbia Quadros Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor Têm chegado ao meu conhecimento várias outras mortes Brasil afora, cerca de 40 até o momento. É importante que o tutor procure a delegacia mais próxima e leve o produto para que seja investigado se realmente esse óbito, essas intercorrências se deram em razão da ingestão do petisco

Alerta aos sintomas em cães de vários estados

Segundo a delegada, os tutores devem ficar atentos ao surgimento de sintomas nos cães após o consumo dos petiscos: em caso de convulsão, diarreia, vômito e prostração, é importante procurar a delegacia.

Há relatos de mortes em pelo menos oito estados, além de Minas Gerais e do Distrito Federal: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe e Goiás.

A Polícia Civil mineira vai investigar somente os casos registrados no estado.

Nota de empresa sobre caso:

"A Bassar Pet Food informa que decidiu interromper a produção de sua fábrica até que sejam totalmente esclarecidas as suspeitas de contaminação de pets envolvendo lotes de seus produtos. A empresa também está contratando uma empresa especializada para fazer uma inspeção detalhada de todos os processos de produção e do maquinário em sua fábrica, em São Paulo.

De modo preventivo, a companhia já estava recolhendo os lotes de duas linhas de alimentos, mas procederá agora ao recolhimento de todos os produtos da empresa nacionalmente, conforme determinação do Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento.

A Bassar esclarece que ainda não teve acesso ao laudo produzido pela Polícia Civil de Minas Gerais, mas está colaborando totalmente com as autoridades desde o início dos relatos sobre os casos. A empresa enviou amostras de produtos para institutos de referência nacional para atestar a segurança e conformidade de seus produtos sob investigação.

Além disso, acionou todos os seus fornecedores para que façam o rastreamento dos insumos utilizados para afastarem a hipótese de algum tipo de contaminação.

A empresa está solidária com todos os tutores de pets – nossos consumidores e razão de nossa empresa existir. Somos os maiores interessados no esclarecimento do caso. Por isso, a empresa vem tomando todas as providências para investigação dos fatos. Os consumidores podem tirar dúvidas pelo e-mail sac@bassarpetfood.com.br."

