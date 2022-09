Após suspeita de intoxicação de cachorros, Governo determina fiscalização em empresa de petiscos

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) determinou, nesta segunda-feira (5), o recolhimento de todos os lotes de produtos da empresa Bassar, responsável pela fabricação dos petiscos que supostamente já mataram pelo menos dez animais no País. Os casos foram registrados em pelo menos dois estados.

O ministério definiu ainda que todas as distribuidoras da empresa serão inspecionadas, em decorrência da "suspeita fundamentada de produtos contaminados", e que quem comprou os produtos contaminados deve informar ao Governo.

Na última sexta-feira (2), a Polícia Civil de Minas Gerais detectou a presença de monoetilenoglicol em um dos petiscos entregues pelos tutores de cachorros que passaram mal ou morreram. A substância é tóxica e sua ingestão demanda emergência médica.

Em 2020, a presença de monoetilenoglicol em cervejas da marca mineira Backer provocou a morte de dez consumidores da bebida. O caso também foi investigado pela Polícia de Minas Gerais.

Fiscalização

Segundo o Mapa, equipes de fiscalização do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal investigam os casos registrados. Os produtos são analisados pelos laboratórios federais da Defesa Agropecuária do órgão.

Na sexta-feira, o ministério já interditou a fábrica da Bassar envolvida na produção dos petiscos, localizada em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. O local permanecerá fechado até que sejam apresentadas todas as informações solicitadas pelos fiscais.

Orientações aos tutores

Aos tutores de animais que compraram os produtos Dental Care, Every Day e Petz Snack Cuidado Oral ou outros da empresa Basser, o Governo orienta a formalização de denúncias junto à Ouvidoria do Mapa. As denúncias devem conter informações sobre lote e data de fabricação dos produtos suspeitos.

Já para ressarcimento, os consumidores devem entrar em contato diretamente com o fabricante ou com o estabelecimento onde efetuaram a compra dos produtos.

Lembre o caso

Pelo menos dez cachorros morreram, nos últimos dias, após ingerirem petiscos fabricados pela empresa Bassar. A maioria dos casos foi registrada em Minas Gerais. No entanto, há, também, registros em São Paulo.

A Polícia Civil de Minas Gerais, que encabeça as investigações, identificou a presença de monoetilenoglicol, uma substância tóxica, em um dos petiscos entregues pelos tutores dos animais para análise dos peritos.

A Bassar nega que utilize ou que tenha utilizado a substância na composição dos seus produtos.