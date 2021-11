"Chama a polícia pra mim": Menino denuncia violência doméstica em prova e família ganha proteção

Um estudante de oito anos utilizou a prova escolar para relatar que a família sofria violência doméstica e pedir a intervenção da escola, em Vale do Anari, em Rondônia. No fim do exame, ele escreveu: "Por favor me ajuda. Meu pai bate na minha mãe. Chama pra mim a polícia". As informações são do O Globo.

Em seguida, ele anotou o endereço. A Polícia Civil foi ao local após ser notificada pela escola. Foi constatado que o menino e os três irmãos (de 13, 14 e 16 anos) também eram agredidos pelo homem há mais de 10 anos.

As crianças foram encaminhadas para um abrigo da cidade. A família ficará sob proteção até a decisão da Justiça.

COMO PROCEDER EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Ligue para um 180 . Esse é um serviço de utilidade pública para o enfrentamento à violência doméstica. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. A central também tem a atribuição de orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento.

Também é possível realizar denúncias de violência contra a mulher pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil e na página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), responsável pelo serviço.

O equipamento Casa da Mulher Brasileira (CMB) concentra todos os órgãos de assistência à mulher vítima de violência. Ele fica na Rua Tabuleiro do Norte, S/N, no Bairro Couto Fernandes, em Fortaleza. O telefone é: 3108-2999.

